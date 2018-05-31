Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян
09:32 31.05.2018 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере о встрече с телезвездой Ким Кардашьян-Уэст. По словам президента, они обсудили тюремную реформу и возможные изменения в условиях содержания заключенных. Также Трамп отметил, что встреча была «отличной».
Ранее сообщалось, что Кардашьян в среду, 30 мая, проведет встречу с Трампом. Личная беседа потребовалась из-за обеспокоенности телезвезды о пожизненном заключении 67-летней Элис Мари Джонсон, которую признали виновной в торговле наркотиками.
Джонсон была осуждена в 1997 году, в данный момент она отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля в штате Алабама. По мнению Кардашьян и ее адвоката Шона Холли, наказание необходимо смягчить. Газета.Ru
Новости
- 10:35 31.05.2018
- В Волгограде расширяют рынок социальных услуг НКО
- 10:32 31.05.2018
- Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США
- 10:20 31.05.2018
- Противостояния РФ и США в Сирии удалось избежать благодаря "мудрой позиции российского руководства" - Асад
- 10:05 31.05.2018
- В Кабардино-Балкарии произошло крупное ДТП
- 10:00 31.05.2018
- Законопроект об акционировании "Почты России" поддержало правительство
- 09:20 31.05.2018
- Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
- 09:05 31.05.2018
- Канада ответит в случае введения Вашингтоном торговых пошлин
- 09:00 31.05.2018
- Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила
- 08:32 31.05.2018
- Тихоокеанское командование США изменило название
- 08:20 31.05.2018
- Нефтяные компании пообещали сдерживать розничные цены на бензин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать