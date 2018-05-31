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Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян

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09:32 31.05.2018 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере о встрече с телезвездой Ким Кардашьян-Уэст. По словам президента, они обсудили тюремную реформу и возможные изменения в условиях содержания заключенных. Также Трамп отметил, что встреча была «отличной».

Ранее сообщалось, что Кардашьян в среду, 30 мая, проведет встречу с Трампом. Личная беседа потребовалась из-за обеспокоенности телезвезды о пожизненном заключении 67-летней Элис Мари Джонсон, которую признали виновной в торговле наркотиками.

Джонсон была осуждена в 1997 году, в данный момент она отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля в штате Алабама. По мнению Кардашьян и ее адвоката Шона Холли, наказание необходимо смягчить. Газета.Ru

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