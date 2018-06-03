0
0
468
Новости

СМИ: В Британии могут быть заморожены активы ряда российских бизнесменов

Добавить в избранное

11:55 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, связанных с руководством России, и может заморозить их активы на территории Соединенного Королевства. Об этом информирует в воскресенье газета "Санди таймс".

Издание ссылается на руководителя подразделения вышеупомянутого агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда следователей которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 "Ордеров на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Сам Тун заявил, что усилия его и его коллег "сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством", а затем заверил, что следователи агентства не определяют своих "целей по признаку гражданства".

Вместе с тем посвященный в расследование источник газеты в британском правительстве заявил, что очень существенная часть лиц, которые попали в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью - это "россияне или люди, связанные с Россией". Причем издание указывает на то, что речь идет о "российских олигархах и мультимиллионерах".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:15 03.06.2018
СМИ: В Ираке у границы с Сирией США строят новую военную базу
0
0
11:27 03.06.2018
Армия обороны Израиля начинает масштабные учения на юге страны
0
57
10:50 03.06.2018
НАТО собирается силами на случай "нападения со стороны России"
0
60
09:15 03.06.2018
ВВС Израиля ответили двумя ударами в ответ на ракетные пуски из Газы
0
74
17:30 02.06.2018
Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы, если он приобретет С-400
0
130
16:00 02.06.2018
Возводимый под Тверью арсенал ракет и боеприпасов отвечает мировым стандартам - Булгаков
0
136
12:00 02.06.2018
Глава Пентагона заявил, что с РФ и Китаем лучше сотрудничать, чем конкурировать
0
137
11:00 02.06.2018
Вьетнам не собирается размещать иностранные военные базы на своей территории
0
145
21:30 31.05.2018
Пентагон: У США есть большой опыт захвата островов в Тихом океане
0
227
16:32 31.05.2018
Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.
0
253

Возврат к списку