СМИ: В Британии могут быть заморожены активы ряда российских бизнесменов
11:55 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, связанных с руководством России, и может заморозить их активы на территории Соединенного Королевства. Об этом информирует в воскресенье газета "Санди таймс".
Издание ссылается на руководителя подразделения вышеупомянутого агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда следователей которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 "Ордеров на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Сам Тун заявил, что усилия его и его коллег "сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством", а затем заверил, что следователи агентства не определяют своих "целей по признаку гражданства".
Вместе с тем посвященный в расследование источник газеты в британском правительстве заявил, что очень существенная часть лиц, которые попали в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью - это "россияне или люди, связанные с Россией". Причем издание указывает на то, что речь идет о "российских олигархах и мультимиллионерах".
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