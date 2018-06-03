СМИ: В Британии могут быть заморожены активы ряда российских бизнесменов

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, связанных с руководством России, и может заморозить их активы на территории Соединенного Королевства. Об этом информирует в воскресенье газета "Санди таймс".

Издание ссылается на руководителя подразделения вышеупомянутого агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда следователей которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 "Ордеров на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Сам Тун заявил, что усилия его и его коллег "сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством", а затем заверил, что следователи агентства не определяют своих "целей по признаку гражданства".

Вместе с тем посвященный в расследование источник газеты в британском правительстве заявил, что очень существенная часть лиц, которые попали в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью - это "россияне или люди, связанные с Россией". Причем издание указывает на то, что речь идет о "российских олигархах и мультимиллионерах".