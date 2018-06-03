Обновленная на российских заводах модель Ан-124 может получить другое имя
17:07 03.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник подчеркнул, что это будет, по сути, новый самолёт на базе Ан-124. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва»:
«По всем международным правилам мы должны нести эту марку - Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолёте. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом. Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. И он уже может пойти как Ан-124 РФ, ещё какие-то цифры придумают. База Ан-124, но практически это будет другой самолёт. И наши конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские».
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что рассматривается возможность возобновления производства Ан-124 «Руслан». Однако он подчеркнул, что решения по этому вопросу ещё не принято.
Бенедиктов подчеркнул, что судно нельзя назвать украинской разработкой, так как над созданием самолёта работала вся советская авиастроительная промышленность.
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