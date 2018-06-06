Россия оказалась в последней десятке международного рейтинга миролюбия
12:00 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия за прошедший год опустилась на одну позицию в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), попав в последнюю десятку списка. Соответствующий рейтинг опубликован в среду в Лондоне международным Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).
Россия оказалась на 154-й строчке рейтинга из 163 стран, в которых проживает 99,7% населения планеты. Замыкают список Южный Судан (161), Афганистан (162) и Сирия (163). Самыми миролюбивыми странами названы Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Из стран Совета Безопасности ООН Великобритания находится на 57-й позиции, Франция - на 61-м месте, Китай - на 112-м, США - на 121-м.
Как указывают авторы доклада, ситуация на планете сегодня наименее мирная за последнее десятилетие, ущерб от насилия в прошлом году составил 14,8 трлн долларов. "Напряженность, конфликты и кризисы, проявившиеся на протяжении последнего десятилетия, остаются неразрешенными в мире, что приводит к постепенному длительному падению уровня миролюбия", - сказано в докладе. С 2016 по 2017 год 92 государства опустились в рейтинге миролюбия. 71 страна улучшила свои позиции, что является наихудшим результатом на последние четыре года.
Как отмечается в 100-страничном докладе, экономический ущерб он насилия, достигший в прошлом году 14,8 трлн долларов, составляет 12,4% от глобального ВВП и обходится в 2 тыс. долларов каждому жителю планеты. Этот показатель вырос на 2% в 2017 году из-за повышения стоимости конфликтов и затрат на обеспечение внутренней безопасности. Больше всего расходы на внутреннюю безопасность выросли в Китае, России и ЮАР.
Институт экономики и мира является аналитическим центром, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей, также рассчитывается экономический урон странам от насилия.
Как утверждают сотрудники института, результаты их исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.
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