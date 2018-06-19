Кравчук назвал причину, по которой Россия отдаст Крым Украине
10:32 19.06.2018 Источник: REGNUM
По словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука, Россия может вернуть Крым Украине, поскольку инфраструктура полуострова требует крупных вложений средств. Об этом политик заявил в интервью газете «Украинская правда».
Кравчук считает, что сегодняшняя ситуация схожа с положением дел в середине ХХ века, когда «Россия не могла справиться с Крымом» и передала его Киеву.
«За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — добавил он.
В то же время, по мнению украинского политика, на скорую реализацию его прогноза рассчитывать вряд ли стоит. ИА REGNUM
Новости
- 11:12 19.06.2018
- В Москве задержали Сергея Митрохина
- 11:05 19.06.2018
- В США за сутки убили двух рэперов
- 11:00 19.06.2018
- Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче с Египтом
- 10:20 19.06.2018
- Росстат скорректировал данные о росте промпроизводства в России
- 10:05 19.06.2018
- В США вырос рейтинг одобрения Трампа
- 10:00 19.06.2018
- Прибыль российских банков снизилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом
- 09:36 19.06.2018
- Рабочая группа МГИК принимает через сайт mos.ru предложения москвичей по "дачному" голосованию
- 09:32 19.06.2018
- В Испании перезахоронят останки Франко
- 09:20 19.06.2018
- Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом саудовских футболистов
- 09:05 19.06.2018
- Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать