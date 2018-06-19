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Новости

Кравчук назвал причину, по которой Россия отдаст Крым Украине

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10:32 19.06.2018 Источник: REGNUM

По словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука, Россия может вернуть Крым Украине, поскольку инфраструктура полуострова требует крупных вложений средств. Об этом политик заявил в интервью газете «Украинская правда».

Кравчук считает, что сегодняшняя ситуация схожа с положением дел в середине ХХ века, когда «Россия не могла справиться с Крымом» и передала его Киеву.

«За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — добавил он.

В то же время, по мнению украинского политика, на скорую реализацию его прогноза рассчитывать вряд ли стоит.  ИА REGNUM

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