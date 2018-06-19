Мохаммед Салах выйдет на поле в стартовом составе против сборной России
19:50 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах вошел в стартовый состав на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Египетской ассоциации футбола.
Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, матч начнется в 21:00 мск.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Мохаммед Эль-Шеннави - Ахмед Фатхи, Али Джабр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдельшафи - Мохамед Эль-Нени, Тарек Хамед, Салах, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хасан Трезеге - Марван Мохсен.
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