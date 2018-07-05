Госдума опубликовала информацию о пенсионном обеспечении депутатов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсия депутата Госдумы, стаж работы которого превышает 10 лет, составит почти 63,5 тыс. рублей в месяц. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте нижней палаты."Пенсионное обеспечение депутата Госдумы составляет 46 тыс. 626 рублей (в месяц) при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль (в месяц) при исполнении обязанностей 10 лет и более", - сообщается на сайте.Отмечается, что пенсионное обеспечение бывших парламентариев регулируется законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. "Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной думы, имеет право на доплату к пенсии… при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения, при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения", - отмечается в сообщении. Если гражданин был депутатом Госдумы менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.Вместе с тем указывается, что до 2017 года правила были другими. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом Госдумы от одного года до трех лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата Госдумы, для тех, кто был депутатом более трех лет, - 75% от денежного вознаграждения депутата. Однако те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, его не потеряли."В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть на руки депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Следует отметить, что в соответствии с указом президента РФ от 27.02.2015 г. заработная плата депутатам Госдумы выплачивается с уменьшением на 10%. Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов и отпусков) составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога). Таким образом, денежное вознаграждение депутата Государственной думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, - 84 тыс. 774 рубля", - сообщается на сайте.