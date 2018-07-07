Госдеп: В России подавляется свобода прессы
10:00 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт утверждает, что в России "подавляется свобода прессы".
"Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь закон об "иностранных агентах", были адресно выбраны в качестве мишеней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) и "Голос Америки", - отметила она в распространенном в пятницу заявлении.
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