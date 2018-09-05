Минфин повременит с предложением по введению минимальной розничной цены на пиво
11:00 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин пока не будет выступать с предложением по введению минимальной розничной цены на пиво, но готов обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Сегодня ранее в пресс-службе Росалкогольрегулирования ТАСС сообщили, что ведомство рассматривает предложение участников пивоваренной отрасли о введении минимальной розничной цены на пиво.
"Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность", - сказал замминистра. Трунин добавил, что вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны. "Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать", - отметил он.
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