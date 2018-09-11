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На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения

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07:35 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые масштабные в истории современное России учения "Восток-2018" с участием 300 тыс. военнослужащих начались во вторник в Восточном военном округе, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск (сил) "Восток-2018", - говорится в сообщении военного ведомства. К учениям привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, добавили в Минобороны. Руководит учениями министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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