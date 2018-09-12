Автора пособия "Как убить своего мужа" обвинили в убийстве супруга
13:00 12.09.2018 Источник: Lenta.ru
Писательницу Нэнси Крэмптон Брофи, автора рассказа-пособия «Как убить своего мужа», обвинили в убийстве своего супруга Дэниела Брофи. Об этом сообщает Newsweek.
68-летняя женщина написала пособие по убийству в 2011 году. Рассказ был опубликован на сайте See Jane Publish, однако в настоящее время он удален. Отмечается, что в работе Брофи описывала возможные орудия убийства и предлагала мотивы совершения преступления.
Убийство 63-летнего Дэниела произошло 2 июня. Мужчина получил смертельное ранение из огнестрельного оружия в Кулинарном институте Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет. После трех месяцев расследований полиция задержала Нэнси по подозрению в убийстве. Писательницу также обвинили в незаконном использовании огнестрельного оружия, пишет People.
Нэнси Брофи также написала романы «Ад в сердце» и «Не тот полицейский».
В феврале Джея Эшера, автора книги «13 причин почему» про школьницу, покончившую с собой из-за домогательств и травли, обвинили в домогательствах. Lenta.Ru
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