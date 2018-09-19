Виталий Лихачев стал главой Волгограда
13:00 19.09.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
Сити-менеджер Волгограда Виталий Лихачев избран главой города. На сегодняшнем заседании Волгоградской городской Думы в поддержку его кандидатуры высказались 29 депутатов из 34 принимавших участие в тайном голосовании.
Как ранее сообщала "НГ", назначение Лихачева на пост главы Волгограда поддержал губернатор области Андрей Бочаров, а также руководство регионального отделения партии "Единая Россия".
В соответствии с законодательством, Виталий Лихачев будет совмещать должности главы города и руководителя администрации Волгограда.
Андрей Серенко
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