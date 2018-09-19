Виталий Лихачев стал главой Волгограда

13:00 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Сити-менеджер Волгоградаизбран главой города. На сегодняшнем заседании Волгоградской городской Думы в поддержку его кандидатуры высказались 29 депутатов из 34 принимавших участие в тайном голосовании.Как ранее сообщала "НГ", назначение Лихачева на пост главы Волгограда поддержал губернатор области, а также руководство регионального отделения партии "Единая Россия".В соответствии с законодательством, Виталий Лихачев будет совмещать должности главы города и руководителя администрации Волгограда.

Андрей Серенко