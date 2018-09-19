ЦБ докапитализирует АТБ и станет его владельцем

19:30 Источник: РОСБАЛТ

Банк России докапитализирует на 9 млрд руб. санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и станет владельцем более 99,9% его обыкновенных акций. Затем предполагается продажа АТБ новому инвестору, передает "Росбалт".

Весной Центробанк утвердил план санации АТБ, чтобы не допустить его банкротства. АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков и является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.