В Раде потребовали жесткой реакции МИДа Украины и СБУ на выдачу паспортов Венгрии украинцам

20:45 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель председателя Верховной рады Украина Ирина Геращенко считает необходимой жесткую реакцию Службы безопасности Украины (СБУ) и МИД страны на информация о выдаче венгерских паспортов украинцам Закарпатья.

"Информация о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово требует жесткой реакции МИД Украины и СБУ. И мне кажется, что пришло время провести в Верховной раде дебаты об усилении ответственности о скрытом двойном гражданстве", - написала она в среду в "Фейсбуке".

При этом, по ее словам, речь идет в первую очередь о возможном двойном гражданстве чиновников, госслужащих, депутатов всех уровней. "Это является реальной угрозой национальной безопасности государства", - написала Геращенко.

Ранее в среду СМИ сообщили о якобы выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории венгерского консульства г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что намерен обсудить эту информацию с главой венгерского внешнеполитического ведомства в ходе встречи в США во время ассамблеи ООН.

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особо обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местное общество венгров. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближение Украины с Евросоюзом и НАТО.

Весной нынешнего года МИД Украины обвинил посла Венгрии в Киеве Эрно Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий. Тогда посол в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье.