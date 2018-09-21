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Великобритания намерена вести наступательные действия против РФ в киберпространстве - СМИ

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10:00 21.09.2018 Источник: REGNUM

Власти Великобритании создадут киберподразделение с штатом до двух тысяч человек для ведения наступательных действий против якобы угрозы со стороны России, сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что новое подразделение будет создано в связи с планом минобороны Соединенного Королевства. Он предполагает расширить возможности страны для ведения войны в киберпространстве.

Это подразделение будет ориентировано на наступательные кибероперации. На новое киберподразделение Лондон собирается потратить 250 млн фунтов стерлингов. По их данным, это поможет Великобритании увеличить свой наступательный потенциал в четыре раза.

Как сообщалось ранее, 20 сентября президент США Дональд Трамп одобрил новую стратегию кибербезопасности Соединенных Штатов. По словам его советника по нацбезопасности Джона Болтона, это увеличит потенциал Пентагона и позволит США вести наступательные операции в киберпространстве.  ИА REGNUM

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