ОП РФ: В Хабаровском крае имело место нарушение "дня тишины"

08:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественная палата (ОП РФ) отметила массовое распространение агитационных материалов в пользу кандидата в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала в субботу, 22 сентября, в день тишины перед проведением второго тура выборов главы региона. Об этом журналистам сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

"Первое, что меня поразило, это массовое распространение агитационных материалов в день тишины, это, конечно, прямое нарушение <…> Материал был на центральной площади Хабаровска на уличном экране с материалами о Фургале. Самый большой экран, самая большая площадь, это явное, грубое нарушение. Кроме того, по городу ездили автомобили, на которых были размещены листки с фотографией Фургала", - сообщил Григорьев.

Он пояснил, что представители Общественной палаты связались с региональным Избиркомом, который ответил, что уже получил данные об этих возможных нарушениях, и в воскресенье должен вынести решение о них. "На данный момент нарушений от другого кандидата не зафиксировано <…> Мы будем следить за нарушениями с обоих сторон", - добавил Григорьев.