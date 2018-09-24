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Дума проведет 2-е чтение проекта по изменению пенсионной системы на этой неделе

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14:32 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект по изменению пенсионной системы РФ на этой неделе. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после заседания рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства.

"По итогам рассмотрения комитетом по труду социальной политике и делам ветеранов и его предложений Совет Госдумы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе", - сказал спикер, слова которого приводит думская пресс-служба.

По его словам, в ходе заседания был "поддержан блок поправок", предложенных главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, а также инициативы президента "Опоры России" Александра Калинина и председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

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