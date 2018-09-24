Дума проведет 2-е чтение проекта по изменению пенсионной системы на этой неделе

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект по изменению пенсионной системы РФ на этой неделе. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель нижней палаты парламентапосле заседания рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства."По итогам рассмотрения комитетом по труду социальной политике и делам ветеранов и его предложений Совет Госдумы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении. Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе", - сказал спикер, слова которого приводит думская пресс-служба.По его словам, в ходе заседания был "поддержан блок поправок", предложенных главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также инициативы президента "Опоры России"и председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)