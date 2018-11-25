Саммит ЕС со своей стороны утвердил соглашение по Brexit

13:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о ее выходе из состава сообщества (Brexit) и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Об этом сообщил в воскресенье председатель Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после открытия саммита.

"27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили Соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС- Великобритания [после Brexit]", - заявил он.