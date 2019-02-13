Глава миссии ОБСЕ в Украине: В отчетах СММ нет данных о российских военных в Донбассе

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) Эртурул Апакан напомнил постпреду Украины при ООН, что в отчетах СММ нет указаний на нахождение на украинской территории российских военных.

В ходе состоявшегося во вторник заседания Совета Безопасности украинский постпред Владимир Ельченко выступил с утверждением, что "количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремление России урегулировать конфликт".

Апакан был вынужден опровергнуть слова украинского дипломата. "Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", - отметил он.