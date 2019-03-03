Монумент Славы во Львове удалось снести только с третьей попытки
12:05 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочие во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы, установленного в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщило украинское агентство УНН.
"Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове, - говорится в сообщении. - Предыдущие две попытки снести стелу были неудачные". В ближайшие дни, как добавили в агентстве, рабочие будут разбивать бетонную конструкцию.
Рабочую группу по демонтажу Монумента Славы городские власти создали еще в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что согласно закону "о декоммунизации" этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному уничтожению. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция монумента находится в аварийном состоянии и ее необходимо демонтировать. Заместитель главы Львова Андрей Москаленко сообщил, что рассматривается вариант отправить части памятника как экспонаты в местный "музей террора".
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