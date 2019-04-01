Зеленский продолжает лидировать на украинских выборах

08:40 Источник: РОСБАЛТ

Центризбирком Украины подсчитал уже 42,73% протоколов на выборах президента. Лидером по-прежнему остается Владимр Зеленский - 30,23% голосов, передает "Росбалт". На втором месте действующий президент Петр Порошенко - 16,63%. На третьем месте - Юлия Тимошенко с 13,11% голосов.

Также ЦИК подсчитал, что в выборах не смогли принять участие почти 11 млн избирателей, в том числе от 2 до 4 млн на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Не голосовали украинцы, находящиеся в России, так как Киев решил не открывать в нашей стране избирательные участки.