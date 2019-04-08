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Россияне могут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября

11:32 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, не делавшие прививки против кори или не имеющие сведений о них, могут пройти вакцинацию по месту жительства до 1 октября этого года, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

"Сделать прививки против кори в медицинской организации по месту жительства в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что корь - вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори высокая, заражаются практически все незащищенные лица, имевшие даже кратковременный контакт с больным. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.

"Осложнения наступают у каждого 15-го заболевшего корью. Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы заболевания", - говорится в сообщении.

Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

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