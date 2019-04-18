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НОВОСТИ

Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы "предупреждением для России"

07:43 18.04.2019

Советник президента США: «Новые санкции против Венесуэлы являются предупреждением для всех иностранных действующих лиц, в том числе для России, о недопустимости военной поддержки правительства Мадуро».

В среду Минфин США включил Центральный банк Венесуэлы включили в санкционный список. Также в него добавили еще несколько организаций, связанных с разведывательной службой Кубы. Кроме того, власти США решили ограничить поездки на Кубу американцев, у которых на острове нет родственников, и вернуть ограничения на денежные переводы, которые были почти отменены при президенте Бараке Обаме. Запрещено переводить свыше тысячи долларов на человека в квартал.

Также США ввели санкции против никарагуанского банка Corporativo. И добавили в черный список сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, Лауреано Ортегу Мурильо и вице-президента этой страны Росарио Мурильо. «Донбасс сегодня»

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