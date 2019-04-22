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В РФ может появиться законопроект о запрете анонимности в интернете

11:00 22.04.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) допускает, что аналогичный австрийскому законопроект о запрете анонимности в интернете может появиться в России через два-три года после изучения европейского опыта. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«О том, что интернет перестанет быть анонимным, я говорил пять-шесть лет назад. Сегодня, когда, наверное, более 50% экономики связано тем или иным образом с интернетом, и большая часть человечества использует его по нескольку раз в день, интернет естественно требует очень внимательного и бережного регулирования. И та «чернуха», которая льется день и ночь, особенно с анонимных аккаунтов, возмущает абсолютно всех. Я рад, что европейцы взялись за это. Думаю, что Россия к этому придет года через два-три, когда проанализирует все варианты и выберет лучшее, более правильное решение. Тогда в России будет абсолютно понятная, прозрачная, эффективная работа в интернете без грязи, без мошенничества, без каких-то проявлений нетерпимости», - заявил А.Свинцов.

Ранее в СМИ сообщалось о планах властей Австрии с 2020 г. ввести запрет на анонимность.

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