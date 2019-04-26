Мэр Собянин поддержал идею создания театрального квартала в Замоскворечье
17:34 26.04.2019
В Москве будет создан специальный музейно-театральный квартал. Об этом речь шла в Государственном центральном театральном музее им. А.Бахрушина, который посетили мэр Сергей Собянин и и министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мы проводим огромную работу по благоустройству Замоскворечья, одного из самых замечательных исторических районов Москвы, - отметил градоначальник. - Уже привели в порядок почти все главные улицы и множество переулков Замоскворечья. В этом году благоустраиваем Озерковскую и Овчинниковскую набережные. Мы поддерживаем важную инициативу Минкультуры России по созданию в Замоскворечье музейно-театрального квартала на базе музея имени Бахрушина. В результате москвичи получат еще один благоустроенный парк, открытую сцену и культурно-выставочный комплекс".
"Все здания, находящиеся на этой территории, вслед за главной усадьбой отреставрированы, переданы музейному комплексу, оформлены в едином фасадном стилистическом решении, - отметим министр культуры. - Мы постараемся по максимуму, чтобы здесь были свободные, выставочные, образовательные пространства, а не какие-то офисы и хранилища. Также любая застройка на этой территории будет предельно минимизирована, либо ее не будет вообще. И как можно больше свободного пространства, озеленения, чтобы это было действительно любимым местом отдыха москвичей внутри Садового кольца, тем более здесь, на Павелецкой, интенсивное движение и не так много таких хороших просторных мест".
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