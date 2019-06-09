В Москве сегодня плюс 33 градуса, днем - погодная гипоксия
09:40 09.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность, кратковременный дождь и до 33 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 31-33 градусов тепла, по области до плюс 33 градусов. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в столичном регионе сохранится жаркая погода. В дневные часы будут формироваться выраженные условия «духоты» и «перегрева», пониженным будет содержание кислорода (погодная гипоксия), атмосферное давление повышенное и сформируется неустойчивый геомагнитный фон. Это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется не легко. Различные симптомы недомогания и ухудшения самочувствия могут развиваться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью, болезнями эндокринной системы, перенесших сосудистые катастрофы. Следует помнить, что солнечные лучи и высокие температуры могут стать причиной перегрева и обморока.
Рекомендуются в такую погоду как можно меньше бывать на солнце, особенно в дневные часы, ограничить тяжелые физические нагрузки, чаще принимать водные процедуры, лучше с комфортной температурой (35-36 градусов), необходимо пить воду, лучше минеральную и негазированную, зеленый чай. При появлении симптомов ухудшения самочувствия лучше принять рекомендованные врачом лекарства.
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