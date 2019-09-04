Суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

19:50 Источник: НГ-Online

Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) до рассмотрения по существу ее иска к министерству культу Украины."Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ-КП по обеспечению ... иска", - сообщает пресс-служба УПЦ-КП в среду.В скан-копии решения суда, обнародованном на сайте УПЦ-КП, отмечается, что "Олегу Яременко (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну) как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ-КП и другим лицам по его доверенности запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ-КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу".Как сообщалось, в конце июля 2019 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ-КП к министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".УПЦ прекратила фактически свое существование после образования Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако бывший глава УПЦ КП, нынешний почетный патриарх Филарет, спустя некоторое время после получения томоса от Константинопольского патриархата стал открыто выступать против ПЦУ и настаивать на продолжении существования прежней Украинской православной церкви - УПЦ КП.