В Украине предложили наказывать политиков за незаконные переговоры с Россией

09:50 Источник: REGNUM

Законопроект о наказании украинских политиков за незаконные переговоры с Россией от лица Украины пообещал разработать депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «1+1».

"Поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, отличных от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины», — заявил депутат.

По его словам, Киев не намерен договариваться с Москвой в обход своего суверенитета. Переговоры с Россией неуполномоченными лицами должны расцениваться как государственная измена и наказываться.