В Украине предложили наказывать политиков за незаконные переговоры с Россией
09:50 09.09.2019 Источник: REGNUM
Законопроект о наказании украинских политиков за незаконные переговоры с Россией от лица Украины пообещал разработать депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «1+1».
"Поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, отличных от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины», — заявил депутат.
По его словам, Киев не намерен договариваться с Москвой в обход своего суверенитета. Переговоры с Россией неуполномоченными лицами должны расцениваться как государственная измена и наказываться.
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