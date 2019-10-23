В России для космических туристов построят специальный корабль

08:33 Источник: Lenta.ru

«Роскосмос» построит специальный корабль «Союз» для космических туристов. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

Он пояснил, что для управления им потребуется всего один профессиональный космонавт вместо экипажа из командира и двух бортинженеров. «Какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее», — отметил он.

Крикалев уточнил, что контракт с будущими пассажирами такого «Союза» еще не заключен. В феврале «Роскосмос» и американская компания Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.