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НОВОСТИ

Зеленский рассказал, что Назарбаев предлагал ему устроить встречу тет-а-тет с Путиным

11:20 21.11.2019 Источник: Газета.Ru

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время его встречи с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ему предлагали тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, они с Назарбаевым говорили об установлении мира в Донбассе. В какой-то момент экс-глава Казахстана посоветовал ради улучшения украинско-российских отношений провести встречу тет-а-тет с Путиным.

Зеленский ответил коллеге, что готов к любым форматам для достижения мира в Донбассе и возврата Крыма.

Также он отметил, что главным форматом для Украины сейчас является «нормандский».  Газета.Ru

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