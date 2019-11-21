Зеленский рассказал, что Назарбаев предлагал ему устроить встречу тет-а-тет с Путиным
11:20 21.11.2019 Источник: Газета.Ru
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время его встречи с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ему предлагали тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, они с Назарбаевым говорили об установлении мира в Донбассе. В какой-то момент экс-глава Казахстана посоветовал ради улучшения украинско-российских отношений провести встречу тет-а-тет с Путиным.
Зеленский ответил коллеге, что готов к любым форматам для достижения мира в Донбассе и возврата Крыма.
Также он отметил, что главным форматом для Украины сейчас является «нормандский». Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 21.11.2019
- Во время испытаний взорвалась опытная ракета компании SpaceX
- 11:05 21.11.2019
- Вещание девяти российских каналов запретили в Латвии
- 11:00 21.11.2019
- С 2020 года в МВД РФ появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
- 10:32 21.11.2019
- В США заявили о возможности задержать запуск "Северного потока-2"
- 10:20 21.11.2019
- Власти поставили цель привлечь 1 трлн руб от россиян на добровольную пенсию в первый год ее запуска
- 10:05 21.11.2019
- США начали поставлять на Украину сжиженный газ
- 10:00 21.11.2019
- В дом патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли грабители
- 09:32 21.11.2019
- Google откажется от целевой политической рекламы
- 09:20 21.11.2019
- Помпео ищет способ покинуть администрацию Трампа - Time
- 09:05 21.11.2019
- Депутат Европарламента заявил о присущей Франции традиции поддаваться давлению РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать