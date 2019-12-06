МИД РФ назвал новые санкции США очередной пропагандистской атакой против России

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые антироссийские санкции США - это очередная пропагандистская атака против России. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Получается, что цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России. Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения, - указывается в документе. - Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа".