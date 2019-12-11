Facebook не даст спецслужбам США залезть в мессенджер через "черный ход"
07:20 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания Facebook уведомила министра юстиции США Уильяма Барра, что не предоставит правоохранительным органам доступ к зашифрованным сообщениям в своих мессенджерах. Об этом говорится в письме ее представителей, оказавшемся во вторник в распоряжении газеты "Нью-Йорк таймс".
В Facebook указали, что доступ американских властей к бэкдору (back door, черный ход) - намеренно создаваемым разработчиками уязвимостям для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации - негативно скажется на безопасности пользователей мессенджеров, принадлежащих компании.
"Бэкдор, о котором вы (Барр - прим. ТАСС) просите для правоохранительных органов, станет подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, предоставив им доступ к нашим системам, а также сделает пользователей наших платформ более уязвимыми перед лицом реальных угроз, - отмечается в тексте. - Невозможным представляется создание такого секретного [доступа] для одной цели с учетом того, что другие тоже попытаются воспользоваться им".
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