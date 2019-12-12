Инициатива сенаторов США о признании РФ "спонсором терроризма" не поддается логике - МИД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русофобская инициатива сенаторов США о возможности признания РФ "спонсором терроризма" не поддается ни анализу, ни логике. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все, что творится в Конгрессе и Сенате, живет своей какой-то странной жизнью в контексте России. Это не поддается ни анализу, ни логике. Это называется одним глобальным словом: русофобская политика в собственных конъюнктурных даже не интересах, а целях", - сказала она.

"Я не увязываю это решение с визитом главы российского министерства иностранных дел [Сергея Лаврова] в Вашингтон. Министр иностранных дел РФ проводил переговоры с госсекретарем [США Майклом Помпео] и встречу с президентом [США Дональдом Трампом]", - добавила Захарова.