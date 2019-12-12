Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку - СМИ

17:00 Источник: Коммерсант.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ) уходит в отставку, об этом “Ъ” рассказали три источника, осведомленные о принятии данного решения. По словам одного из них, господин Левченко сам написал заявление. Ожидается, что указ президента появится в ближайшие часы.



В правительстве Иркутской области “Ъ” пока не стали комментировать информацию об отставке, сообщив, что господин Левченко находится в Москве и проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

В октябре “Ъ” сообщал о том, что вероятная отставка господина Левченко активно обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента. Необходимость увольнения губернатора мотивировали тем, что он не справился с последствиями наводнения в регионе летом 2019 года. Отметим, в 2015 году господин Левченко стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя «Единой России» с момента возвращения прямых выборов губернаторов.