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Эрдоган пригрозил Вашингтону признанием геноцида индейцев

09:05 16.12.2019 Источник: Известия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

Турецкий лидер призвал американских законодателей изучить порядка 1 млн документов времен Османской империи о событиях 1915 года, которые Анкара открыла для общего доступа.

«Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке?» — сказал Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Он подчеркнул, что истребление индейцев стало позорной страницей в истории США.

12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию о признании геноцида армян Османской Империей.  Известия

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