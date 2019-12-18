В посольстве РФ в Канаде показали фильм "Школа палачей" о лагере СС в Польше

07:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показ российского документального фильма о действовавшем в период Второй мировой войны в Польше учебном лагере СС "Их звали травники (Школа палачей)" состоялся во вторник в посольстве России в Оттаве, передает корр. ТАСС. На просмотр были приглашены представители дипломатического корпуса канадской столицы, активисты организаций российских соотечественников, дети войны, проживающие сейчас в Канаде, а также соавторы киноленты.

"Сегодня мы собрались, чтобы вместе посмотреть историко- документальный фильм о школе палачей и изуверов в концентрационном тренировочном лагере "Травники". Творившийся там рукотворный кошмар прислужников немецко- фашистских оккупантов забыть и простить невозможно", - заявил посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Он подчеркнул, что преступлениям нацистов нет срока давности. "Мы, ныне живущие, не имеем права предать забвению и позволить переписать правду о том, что именно Красная армия вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции спасла мир от коричневой чумы", - отметил дипломат.

"Ужасы Второй мировой войны почти забыты. Сегодня так называемые группы ненависти вновь набирают популярность в разных странах, и это совершенно очевидно, поэтому нам очень важно напомнить людям, к чему приводит такая политика ненависти", - сказал в беседе с корр. ТАСС Эдвард Старосельский, который стал одним из авторов сценария фильма. По его словам, киноленту "Их звали травники (Школа палачей)" уже увидели зрители в Польше, Словакии, на Кипре, в Израиле и в Бельгии, а 19 декабря она будет показана в посольстве России в Вашингтоне.

"В 1930-х годах, когда Адольф Гитлер пришел к власти, большинство населения Германии так же мало знало о той идеологии, которую проповедуют нацисты, поэтому они не смогли предотвратить ее последствий, таких как Холокост. Сейчас мы также видим расцвет групп фашистов и неонацистов в Европе и Соединенных Штатах, мы видим схожие тенденции", - заявил корр. ТАСС участвовавший в мероприятии профессор истории и директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, который также принимал участие в создании фильма.

По его словам, данный фильм призван просветить в первую очередь молодое поколение разных стран мира о том, что происходило в годы Второй мировой войны. По словам Кузника, в своем университете он спрашивал студентов, что они знают о Второй мировой войне, и получал неутешительные ответы. "Например, большинство не знает, сколько евреев было уничтожено во время Холокоста, они думают, что на войне погибло приблизительно 100 тыс. советских граждан, а не 27 млн человек. Эти дети не имеют представления, что такое Вторая мировая война, что такое холодная война. Если вы не знаете историю, то она легко может быть переписана", - подчеркнул профессор.