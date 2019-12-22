Пассажирский транспорт в Париже практически парализован из-за забастовки

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты профсоюзов управления парижского транспорта остановили в воскресенье работу 14 из 16 линий столичного метро в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция "Франс энфо".

Согласно ее данным, сейчас работают лишь две полностью автоматизированные линии. Парижская подземка, таким образом, оказалась почти полностью парализованной, причем в день массовых разъездов населения на рождественские каникулы. Все станции метро, расположенные у вокзалов, закрыты. На улицах немало людей, катящих чемоданы на колесах - они добираются до вокзалов пешком. При этом движение подземной городской электрички RER (Эр-ё-эр) на целом ряде направлений сильно нарушено, а одна линия полностью остановлена.