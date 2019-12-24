Андрей Воробьев вручил депутату Владимиру Кашину и ректору МГИМО Анатолию Торкунову награды Московской области

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Фото Антона Чернова

Губернатор Московской областивручил областные награды депутату Госдумыи ректору МГИМО

«Сегодня мы решили отметить наградами двух очень уважаемых людей. Это Владимир Иванович Кашин – человек, который большую часть жизни посвятил любимому Подмосковью. Работая в Государственной Думе, он досконально знает все нюансы сельского хозяйства, – отметил губернатор. – Также мы награждаем Анатолия Васильевича Торкунова – человека особенного не только для Подмосковья, но и для всей России, который долгое время возглавляет ведущий вуз нашей страны. Анатолий Васильевич – академик, дипломат, он любит Подмосковье, уделяет ему очень много времени и внимания».

Депутату, академику РАН и профессору присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Владимир Кашин удостоен высшей награды Московской области за законотворческую деятельность и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

«Хочу сказать слова благодарности за столь высокую награду. Я с 1972 года работаю на нашей уникальной Подмосковной земле и горжусь этим. Из многочисленных наград, которые у меня есть, эта – самая главная», – сказал Владимир Кашин.

Ректор МГИМО, председатель Общественной палаты региона Анатолий Торкунов получил орден «За заслуги перед Московской области» I степени. Награда вручена за большой вклад в развитие гражданского общества, заслуги в защите законных прав и интересов жителей региона.

«Жители Подмосковья – удивительные люди. Я понял это, когда возглавил Общественную палату Московской области. В ходе работы я каждый раз убеждаюсь, какое огромное количество неравнодушных людей здесь, они готовы посвящать много времени, сил и энергии тому, чтобы помогать другим», – сказал Анатолий Торкунов.

Георгий Соловьев