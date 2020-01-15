Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2019 году впервые превысила 73 года
12:40 15.01.2020 Источник: НГ-Online
"Ожидаемая продолжительность жизни в прошлом году впервые превысила 73 года, на 8 лет дольше, чем в 2000 году. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума, этот показатель ниже, чем в некоторых европейских странах. В каждой стране граждане критикуют свою систему здравоохранения. Они судят о ней не по цифрам и показателям. Каждый человек думает о том, как без препятствий получить современную медицинскую помощь. Нужно заняться первичным звеном здравоохранения. В этом году мы должны выполнить задачу развертывания сети фельдшерско-акушерской помощи.
70% бюджетных мест [в медицинских ВУЗах] станут целевыми. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов РФ. Специалисты должны приходить на работу туда, где их ждут. Целевое обучение должно быть и в федеральных медицинских центрах. Оплата труда должна быть по новой, прозрачной и справедливой системе".
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