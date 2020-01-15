На выполнение мер, заявленных Путиным в послании, нужно 400-500 млрд руб. в год - Кудрин
14:12 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд руб. в год. Такую предварительную оценку озвучил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Сейчас нужно оценить влияние (объявленных мер - прим. ТАСС) на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры - они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 млрд руб. в год", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
НОВОСТИ
- 15:32 15.01.2020
- Российская сторона пообещала сделать все возможное для прекращения огня в Ливии - министр обороны Турции
- 15:12 15.01.2020
- Матвиенко рассчитывает, что предложенные Путиным поправки внесут в конституцию в 2020 г.
- 15:00 15.01.2020
- В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"
- 14:32 15.01.2020
- ЦИК готов организовать референдум по поправкам в Конституцию в любой момент - Памфилова
- 14:00 15.01.2020
- В Британии запретили использовать кредитные карты в азартных играх
- 13:32 15.01.2020
- Первый фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил 4 года лишения свободы
- 13:20 15.01.2020
- Путин предложил провести референдум по поправкам к Конституции
- 13:10 15.01.2020
- Госдума должна утверждать кандидатуру премьера и министров - Путин
- 13:05 15.01.2020
- Путин предложил внести в Конституцию положение о приоритете российского законодательства
- 13:00 15.01.2020
- Мы обязаны защитить правду о Победе - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать