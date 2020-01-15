На выполнение мер, заявленных Путиным в послании, нужно 400-500 млрд руб. в год - Кудрин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется в 400-500 млрд руб. в год. Такую предварительную оценку озвучил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Сейчас нужно оценить влияние (объявленных мер - прим. ТАСС) на снижение смертности и повышение рождаемости. Прозвучавшие меры - они достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 млрд руб. в год", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.