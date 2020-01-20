Цены на нефть растут на новостях из Ирака и Ливии
12:32 20.01.2020 Источник: Интерфакс
Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $65,7 за баррель, что на $0,85 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,67 (1,14%) - до $59,21 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,54 за баррель, поднявшись на $0,02 (0,03%) по сравнению с предыдущей сессией.
Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.
Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
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