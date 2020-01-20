0
0
0
НОВОСТИ

Цены на нефть растут на новостях из Ирака и Ливии

12:32 20.01.2020 Источник: Интерфакс

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $65,7 за баррель, что на $0,85 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,67 (1,14%) - до $59,21 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,54 за баррель, поднявшись на $0,02 (0,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

Росту цен в понедельник способствует приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.01.2020
Режиссер Сергей Дворцевой заявил, что не в состоянии выплатить наложенный Министерством культуры штраф
0
76
12:05 20.01.2020
В связи с переходом преподавания на украинский язык, учителям русскоязычных школ Украины придется пройти переподготовку
0
95
12:00 20.01.2020
В России пройдет первая докторская защита по исламской теологии
0
98
11:32 20.01.2020
До минимума за 17 лет упал объем слияний и поглощений в РФ
0
143
11:20 20.01.2020
Поставка Россией комплексов ПВО "Панцирь-С1" в Сербию начнется в конце февраля - источник
0
148
11:15 20.01.2020
Верховный шаман Бурятии подписал договор с жрецами вуду
0
169
11:05 20.01.2020
Ребенок оказался в числе погибших при прорыве трубы в мини-отеле Перми - Минздрав
0
214
11:00 20.01.2020
Почти две трети россиян считают, что в стране есть политзаключенные - опрос
0
236
10:32 20.01.2020
России отдадут долги за военную технику, сообщают СМИ
0
203
10:20 20.01.2020
Принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения
0
213

Возврат к списку