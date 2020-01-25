Случаев "Уханьской" пневмонии в России не зафиксировано - Роспотребнадзор
11:00 25.01.2020 Источник: Интерфакс
Случаев заболевания новым коронавирусом из КНР в России не зафиксировано, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.
"За время введения мониторинга выявлены: 6 больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 5 больных гриппом А, 2 больных гриппом В, 2 больных парагриппом, 1 больной сезонной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - отметили в Роспотребнадзоре.
"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в РФ, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается", - добавили в ведомстве.
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