Случаев "Уханьской" пневмонии в России не зафиксировано - Роспотребнадзор

11:00 Источник: Интерфакс

Случаев заболевания новым коронавирусом из КНР в России не зафиксировано, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.

"За время введения мониторинга выявлены: 6 больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 5 больных гриппом А, 2 больных гриппом В, 2 больных парагриппом, 1 больной сезонной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - отметили в Роспотребнадзоре.

"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в РФ, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается", - добавили в ведомстве.