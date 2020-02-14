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Нынешняя администрация США отказывается от идеи международного сообщества - президент ФРГ

17:40 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США под руководством президента Дональда Трампа отказывается от самой идеи существования международного сообщества и ставит свои интересы превыше всего. Об этом заявил в пятницу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наш самый тесный союзник - США - отказываются при нынешнем правительстве от самой идеи международного сообщества", - сказал он. По словам Штайнмайера, США считают, что каждая страна должна свои собственные интересы ставить выше интересов других. "Great again" ("и снова отлично" - игра слов на основе предвыборного лозунга Трампа "make America great again" - "сделаем Америку вновь великой" - прим. ТАСС) - за счет соседей и партнеров", - добавил президент ФРГ.

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