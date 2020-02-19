В Конституции может быть обозначена процедура лишения неприкосновенности экс-президента

09:32 Источник: Эхо Москвы

В Конституции может быть прописана процедура лишения бывшего президента неприкосновенности. Соответствующая поправка внесена ко второму чтению законопроекта.

В Основном законе предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов – о внесении этой поправки стало известно накануне утром. Позже в профильной рабочей группе сообщили, что будет прописана и возможность лишения этого статуса в порядке, предусмотренном 93 статьей Конституции. В ней прописана процедура отрешения действующего главы государства от должности, например, если его обвиняют в государственной измене. Одна из поправок также предлагает закрепить в Основном законе, что президент будет осуществлять общее руководство правительством РФ, а также обеспечивать гражданский мир и согласие в стране. Премьер-министр, как предписывает другая поправка, будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на

правительство полномочий. В Конституции также предлагается уточнить функции Совета безопасности. Кроме того, президент может получить право распустить Думу после трехкратного отклонения кандидатур премьера или если верхняя палата парламента не утвердит более трети кабинета министров.

Рабочая группа завершит обсуждение поправок ко 2 марта, а уже на 10-е может быть назначено второе чтение законопроекта в Госдуме. Эхо Москвы