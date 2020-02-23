Биатлонист Евгений Гараничев об инциденте в Италии: Это был беспредел

14:34

Биатлонист Евгений Гараничев рассказал СМИ, как проходил обыск в отеле сборной России утром 22 февраля.

"Этот инцидент был беспределом. В Австрии к нам еще с душой относились. Там просто специальные люди приехали, показали документы, вызвали нас в комнату. Нам все спокойно объяснили. Был переводчик, но все равно Хованцеву пришлось объясняться.

Здесь же мы просто спали, а потом топот и стук в дверь. К нам ворвались человека четыре. Сказали, чтобы мы все лежали, скинули одеяла. Видимо хотели посмотреть, что у нас под одеялами. Все касалось обыска и досмотра Александра. Мои вещи спокойно стояли. Они увидели другие вещи и спросили, чьи они, на что Саша ответил: «Это мои». Его кошелек, его подсумок, его сумки. Все тумбочки перерыли. Спрашивали, чьи они. Витамины все забрали, документы. Паспорт только сфотографировали. Компьютер тоже с документами взяли", - цитирует спортсмена сайт Sportbox.ru.

Материалы следствия и изъятые вещи у российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в ходе обыска находятся в прокуратуре итальянского Больцано, которая ведет расследование. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал адвокат тренера Йоханн Цёггелер.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

По данным посольства России в Италии, никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. "Наша сборная продолжает принимать участие в соревнованиях и планирует убыть из Италии по ранее намеченному графику. В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства РФ в Милане будет находиться с командой вплоть до ее отъезда", - указывается в заявлении дипломатического представительства.

