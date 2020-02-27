Примерно через два месяца в США начнутся испытания вакцины от коронавируса
08:30 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в Соединенных Штатах примерно через два месяца, и только примерно через год или полтора года она будет полностью завершена. Об этом заявил в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Ранее я говорил, что вакцина будет готова к клиническим испытаниям через три месяца. Сейчас сроки изменились, и они составляют около двух месяцев. Затем три месяца понадобится на то, чтобы определить, безопасна ли она", - отметил Фаучи. После этого, по его словам, начнется первый этап испытания вещества на людях. Сначала речь будет идти о группе в 45 человек, а затем "в испытаниях будут задействованы сотни, если не тысячи людей с целью определить эффективность" вакцины. "В лучшем случае испытания вакцины на эффективность займут дополнительные 6-8 месяцев", - подчеркнул он.
Он добавил, что вакцина не будет готова еще "от года до полутора лет". "Ответом на сдерживание коронавируса являются меры по охране здоровья населения. Мы не можем полагаться на вакцину в течение следующих нескольких месяцев, года", - подчеркнул главный инфекционист страны.
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