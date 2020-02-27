0
0
119
НОВОСТИ

Примерно через два месяца в США начнутся испытания вакцины от коронавируса

08:30 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в Соединенных Штатах примерно через два месяца, и только примерно через год или полтора года она будет полностью завершена. Об этом заявил в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Ранее я говорил, что вакцина будет готова к клиническим испытаниям через три месяца. Сейчас сроки изменились, и они составляют около двух месяцев. Затем три месяца понадобится на то, чтобы определить, безопасна ли она", - отметил Фаучи. После этого, по его словам, начнется первый этап испытания вещества на людях. Сначала речь будет идти о группе в 45 человек, а затем "в испытаниях будут задействованы сотни, если не тысячи людей с целью определить эффективность" вакцины. "В лучшем случае испытания вакцины на эффективность займут дополнительные 6-8 месяцев", - подчеркнул он.

Он добавил, что вакцина не будет готова еще "от года до полутора лет". "Ответом на сдерживание коронавируса являются меры по охране здоровья населения. Мы не можем полагаться на вакцину в течение следующих нескольких месяцев, года", - подчеркнул главный инфекционист страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 27.02.2020
Счетная палата не нашла водопровод в трети детских медучреждений
0
28
09:20 27.02.2020
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
0
50
09:05 27.02.2020
США пригрозили Сербии санкциями за покупку российских вооружений
0
82
09:00 27.02.2020
У Киева есть план по перехвату Крыма "из ослабевших рук России" - вице-премьер
0
93
08:50 27.02.2020
Из-за массовых беспорядков в Нью-Дели погибло 32 человека - агентство
0
99
08:10 27.02.2020
Прошли первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля - источник
0
175
07:50 27.02.2020
Действия США и НАТО мешают созданию мира без ядерного оружия - постпред ООН
0
169
07:40 27.02.2020
Угроза распространения коронавируса в штате Нью-Йорк высокая - губернатор
0
171
07:30 27.02.2020
Нескольким иностранцам из Китая отказали во въезде в США - Трамп
0
154
22:40 26.02.2020
Россия с 28 февраля перестанет выдавать визы гражданам Ирана
0
680

Возврат к списку