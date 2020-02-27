Коронавирус обнаружен в 48-ми странах мира

13:32 Источник: Эхо Москвы

Коронавирус распространился в 48-ми странах мира. Минувшей ночью список государств, где зарегистрированы случаи заражения, пополнили Эстония, Дания и Румыния.

Географию распространения коронавируса пополнили Скандинавия и Прибалтика. Так, министр социальных связей Эстонии Танель Кийк объявил о первом случае заражения в стране, — сообщает агентство ТАСС. Он отметил, что речь идёт о человеке, который проживает там на постоянной основе, но не является эстонским гражданином.

Также за прошедшие сутки первый случай заражения зафиксировали в Дании. Местный телеканал TV-2 сообщает, что коронавирус нашли у его сотрудника, который недавно отдыхал на севере Италии, где наблюдается вспышка новой болезни. В компании отметили, что больной находится сейчас на домашнем карантине, а тестирование его семьи показало, что его родственники здоровы. Сейчас врачи проверяют всех людей, с которыми контактировал этот человек.

Примерно то же самое происходит в эти дни и в Румынии, где первый случай выявили после того, как страну посетил итальянский гражданин. Пока коронавирус подтвердился только у одного местного жителя, который с ним контактировал, но сейчас ожидаются результаты тестов еще тридцати трёх румынцев.

На этой неделе количество новых случаев заболевания вне Китая, где изначально появился этот коронавирус, превысило их число внутри страны. Всего их примерно три с половиной тысячи. Больше всего — в Южной Корее, Японии и Италии, но больных сейчас находят в разных странах по всему миру.

О новом коронавирусе стало известно в минувшем декабре. Всего им инфицированы восемьдесят две тысячи человек. При этом, скончались от него почти три тысячи, а выздоровели более тридцати двух.

Всего в мире заболели более 82-х тысяч человек, свыше 2800 скончались. Эхо Москвы