Россия ускорит испытания ракеты "Циркон" - источник
10:05 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
"Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа "Ясень" начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с "Адмирала Горшкова", - сказал один из собеседников агентства.
Другой источник подтвердил эту информацию и отметил, что "первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень" - прим. ТАСС). Он добавил, что "сначала стрельба "Цирконом" с "Северодвинска" будет проведена из надводного положения". Собеседники не назвали точные сроки проведения новых испытаний.
В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое, по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.
Впервые "Циркон" применили с корабля в начале января этого года (по другим данным - в конце декабря 2019 года): "Адмирал Горшков" провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. Ожидается, что до конца года фрегат выполнит еще 3-4 стрельбы "Цирконом".
Как сообщил 20 марта газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подлодки Северного флота в ближайшей перспективе проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами.
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