Сокрытие информации о коронавирусе угрожает жизням людей и должно наказываться - Помпео

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна наказывать страны, не предоставляющие ей всю информацию о заболеваниях.

"ВОЗ ответственна за то, чтобы требовать от каждой страны соблюдения установленных международных правил здравоохранения, а если [страны] их не соблюдают, она должна взимать плату за это", - сказал он в интервью журналисту Джеффу Катцу, стенограмму распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

По словам Помпео, информация о коронавирусе "поступала недостаточно быстро".

"Вирус начался в Китае и дни и часы имели значение, информация о передаче от человека к человеку и данные о природе болезни имели значение, - продолжил он. - Но дело даже не в наказании, дело в предстоящих сложностях. Нам все еще нужно много информации". "Вопрос не в том, чтобы политически возлагать вину на кого-то, - добавил госсекретарь. - Речь идет о спасении жизни американцев и жизней граждан по всему миру, и если страны скрывают данные, не делятся с нами информацией о том, что происходит на самом деле, люди могут умереть".

Во вторник президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал действия ВОЗ, указав, что организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге в Белом доме американский президент подчеркнул, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация делает все возможное для спасения жизней людей по всему миру.