Темп прироста CJVID-19 в России имеет тенденцию к снижению - Голикова

17:30 Источник: Интерфакс

В России установилась тенденция к снижению темпов прироста коронавируса, сейчас он составляет 5,6%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

"Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%", - сказала Голикова.

Она отметила, что с одной стороны, эти цифры радуют, с другой стороны, беспокоит то, что "абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими".

"И они собственно и являются для нас неким тормозом для того, чтобы принимать решения, которые приводили бы к послаблению ограничительных мер", - пояснила Голикова.